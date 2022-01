Gorzów. Będzie więcej miejsca i wygoda dla pacjentów. Przy szpitalu powstanie nowa stacja dializ

Budowa nowoczesnej stacji dializ to odpowiedź szpitala na wciąż rosnącą liczbę pacjentów wymagających fachowej opieki nefrologicznej. Kiedy stacja rozpoczynała swoją działalność leczyła zaledwie kilkunastu pacjentów. Dziś jest ich ponad stu. A będzie jeszcze więcej, bo liczba osób z niewydolnością nerek wzrasta każdego roku. Związane jest to przede wszystkim z coraz bardziej powszechnymi chorobami cywilizacyjnymi - cukrzycą, nadciśnieniem czy otyłością.

Stacja w nowej lokalizacji

Nowy obiekt zwiększy bezpieczeństwo pacjentów, bo dzięki zmianie lokalizacji stacji dializ nie będą oni musieli już przechodzić przez główny budynek lecznicy i nie będą narażeni na przypadkowe zakażenie.

- Dzisiaj stacja dializ jest w głównym budynku. To powoduje, że pacjenci, którzy przychodzą na taki zabieg muszą przemieszczać się po korytarzach szpitala. A są to często pacjenci o ograniczonej odporności. Mają tam kontakt z innymi chorymi i są narażenie na różnego rodzaju wirusy czy bakterie. To szczególnie ważne w czasie pandemii, która pokazała, że drogi pacjentów leczonych stacjonarnie czy przebywających na teranie szpitala w związku z diagnostyką nie powinny się krzyżować - mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiego szpitala.