Gorzów. Bezrobocie już prawie tak niskie jak przed pandemią

Najnowsze dane o bezrobociu pokazują, że sytuacja na rynku pracy powróciła już praktycznie do sytuacji, jaka była przed pandemią. Stopa bezrobocia w lutym 2020, a więc w miesiącu tuż przed lockdownem spowodowanym pandemią koronawirusa, wynosiła bowiem 2,6 proc.

Choć po wprowadzeniu lockdownu eksperci przewidywali, że bezrobocie może wzrosnąć nawet do 10 proc., to w Gorzowie nic takiego nie nastąpiło.

Od czasu ogłoszenia pandemii w marcu 2020 r. stopa bezrobocia rosła do jesieni 2020. Na koniec września i na koniec października 2020 w Gorzowie odsetek osób bez pracy wynosił 4,1 proc. Od tamtego czasu dane systematycznie maleją. Na koniec listopada 2021 stopa wynosiła 2,8 proc., a w grudniu - jak wynika z opublikowanych właśnie danych - jeszcze poszła w dół. Do rekordowo niskiego poziomu, który wynosił 2,1 proc. i został odnotowany w październiku 2019 r. (to był najniższy wskaźnik od transformacji ustrojowej w kraju) jednak jeszcze brakuje.