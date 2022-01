Gorzów. Biblioteka kupiła książek za pół miliona! Dla dorosłych są kryminały, a dla młodych manga

Czytelnicy cały czas monitorują rynek wydawniczy i oczekują od biblioteki, że zakupi te nowości. Dlatego cały czas staramy się wzbogacać nasz księgozbiór, bo prawie wszystkie nasze wypożyczenia to są właśnie wypożyczenia nowych książek. Te nowości powodują, że liczba wypożyczających idzie w górę - mówi Sławomir Szenwald, dyrektor gorzowskiej biblioteki.

Ta nowinka kosztowała bibliotekę 25 tys. zł. Co to takiego?

Manga ma przyciągnąć młodych

Obecnie liczba czytelników w gorzowskiej bibliotece utrzymuje się w okolicach dwudziestu tysięcy osób. Książki najczęściej wypożyczają mieszkańcy od dwudziestego piątego do czterdziestego czwartego roku życia. Sporo jest także najmłodszych czytelników. Ale o ile dzieci do czytania namawiać nie trzeba, to problem pojawia się w przypadku nastolatków. Sposobem na przyciągnięcie młodych mają być mangi, czyli japońskie komiksy cieszące się ogromną popularnością wśród młodzieży.