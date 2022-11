Gorzów bije pod tym względem Helsinki na głowę. Co Fince spodobało się w Gorzowie?

- Po wizycie w Gorzowie będę zachęcała Finów do większej otwartości. Jesteście otwarci, komunikujący się ze sobą, podejmujecie wiele inicjatyw oddolnie w sposób nieodpłatny, jak choćby Stowarzyszenie na rzecz estetyki Gorzowa, które samo z siebie usuwa szpetne napisy z zabytkowych budynków. W Finlandii coś takiego byłoby niemożliwe - mówi Lotta Carlsson z Helsinek. Jest przedstawicielką Deaconess Foundation, największej i najstarszej organizacji pozarządowej w Finlandii. Działa też w Sieci Przeciwko Radykalizacji (Radicalisation Awerness Network), która działa przy Komisji Europejskiej. Do Gorzowa przyjechała m.in. po to, by zobaczyć, jak gorzowianie radzą sobie z fake newsami, czyli nieprawdziwymi informacjami. Zrobiła to po tym, gdy Stanisław Czerczak, gorzowianin z fundacji Codex, w miesięczniku „Spotlight” opisał obieg fake newsów w naszym regionie.