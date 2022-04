Gorzów. Brzeg Warty to dziś jeden wielki śmietnik. Będzie więc wielkie sprzątanie

- O! Proszę zobaczyć! Tu są ścinki po kablach, które ktoś pewnie zaniósł do skupu złomu. Tu są opony, plastikowe butelki, ale to jeszcze nic... Najgorzej jest niemal nad samym brzegiem Warty - mówił nam kilka dni temu Paweł Podoski z Wieprzyc. Wraz z nim spacerowaliśmy ulicą Warzywną. To droga, która w stronę Warty biegnie tuż za pętlą tramwajową.

Ktoś tu rozebrał auto?

To, co zobaczyliśmy nad brzegiem Warty, dosłownie przerażało. Co kilka-kilkanaście kroków (dosłownie!) były dzikie wysypiska śmieci. W jednym miejscu widać było różne części wyposażenia samochodów. Plastikowe części drzwi, błotniki... Parę kroków dalej ktoś musiał pozbywać się rzeczy po swoim dziecku. Jest trójkołowy rowerek. Do tego zabawka, przy użyciu której dziecko pewnie uczyło się kolorów i dźwięków. Do tego sztuczna choinka, wieszaki... Trzecia i czwarta sterta śmieci to znów części samochodów, wykładziny, jakiś worek. Wszystko jakieś kilka kroków przy ścieżce nad Wartą, a z dwadzieścia metrów od samej rzeki.