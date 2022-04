Gorzów. Bulwar w końcu ożyje? W wielu niszach trwają już prace

Lokale w niszach pod estakadą kolejową musiały zostać zamknięte w 2017 r., gdy rozpoczął się remont tego powstałego w latach 1910-1914 obiektu.

Wydawało się, że puby i restauracje wrócą już dwa lata temu. Niestety, w 2020 wybuchła pandemia i restauratorzy nie byli skorzy do otwierania lokali. Dwa lata temu zrobił to jedynie Bulwar Sport Pub, który - wraz z kolejnymi obostrzeniami - znów musiał zamknąć swoje podwoje. Teraz powrócił i 9 kwietnia odbywała się tu nawet jedna z imprez związana z otwarciem sezonu motocyklowego.

A co słychać w pozostałych niszach? Gołym okiem widać, że do otwarcia szykują się kolejne trzy lokale. Jeśli chodzi o nisze pomiędzy Bulwar Sport Pubem a zejściem na bulwar od strony ul. Pionierów, to można zobaczyć już zmiany w elewacji (została pomalowana na biało), a także wewnątrz (przez okna widać, że trwa montaż systemu do podgrzewania posadzki).