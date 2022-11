Gorzów był kiedyś musztardowym imperium! Poznaj 14 ciekawostek o Gorzowie, o których mogłeś nie mieć zielonego pojęcia!

Są takie rzeczy, o których nie mieliście pojęcia! Jesteście gotowi na niezłą porcję ciekawostek o Gorzowie? Nie chcemy od razu zdradzać Wam wszystkiego, ale możemy powiedzieć Wam, że Gorzów znany jest nie tylko z kaset. Był taki czas, że co czwarta musztarda w kraju pochodziła z naszego miasta! A wiecie kiedy i gdzie pojawił się pierwszy sklep samoobsługowy w Gorzowie? A słyszeliście o publicznych rozmównicach albo o zasłudze naszych mieszkańców w Księdze Rekordów Guinnessa? A może domyślacie się, kiedy Gorzów liczył 100 tys. mieszkańców? Zajrzyjcie koniecznie do naszego materiału i poznajcie zbiór ciekawostek o Gorzowie. Te dane mogą Was zaskoczyć. Oczywiście pozytywnie!

Grzegorz Walkowski