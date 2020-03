Gorzów: byliśmy na największym gruzowisku w mieście. To dawny zakład pracy

Całe miasto obserwowało rozbiórkę dawnych zakładów mięsnych przy al. Konstytucji 3 Maja pod budowę galerii Askana. Później na oczach gorzowian z Zawarcia znikał Ursus, wyburzany pod centrum handlowe NoVa Park. Ostatnio setki oczu patrzyły na wyburzanie biurowca przy ul. Szczecińskiej.

A zabudowania Silwany, leżące na uboczu miasta, zniknęły po cichu.

Nikt nie broni wstępu

Choć od wyburzenia minęło kilka lat, to gigantyczna kupa gruzu nieopodal ul. Walczaka jak leżała, tak leży. Nikt nie broni do niej dojścia. Wystarczy z ul. Walczaka (na wysokości pętli autobusowej komunikacji zastępczej) skręcić w prawo. Potem jedziemy/idziemy jeszcze około 400 metrów i już jesteśmy na miejscu. Nie ma bramek, szlabanów, strażnika. Nikt nie broni wstępu.

Megagruzowisko i stojące jeszcze resztki budynków są otwarte dla każdego. Olbrzymie hale zamieniły się w kupki gruzu, szkła, drutów i zwykłych śmieci. Poukładano je tak, że można pomiędzy nimi spacerować czymś na kształt alejek. Ale uważajcie pod nogi: miejscami są spore dziury, które najpewniej były dawnymi kanałami albo zejściami do piwnic. Kto się tu zapuści, na pewno zwróci też uwagę na budynek dawnej straży pożarnej. Są na nim piękne malunki (wozów strażackich - polecamy przejrzeć galerię). Z kolei w stojącym jeszcze budynku, w którego wnętrzach walają się butelki po alkoholu i widać ślady ognisk, można zauważyć dokumenty i pamiątki po dawnym zakładzie. Nam udało się wypatrzyć wypełnione formularze z 1991 r.