Gorzów. Cegły w katedrze idą do wymiany jedna po drugiej

Katedra wciąż w remoncie. Co jeszcze trzeba zrobić? Kiedy wejdziemy do wieży?

O tym, że wokół katedry będą wykonywane prace, pisaliśmy na łamach GL wielokrotnie. Od wielu wielu lat do katedry od strony Starego Rynku dostawała się wilgoć. To dlatego,. że na przestrzeni wieków podnosił się poziom placu przy katedrze.

Tę różnicę poziomów doskonale widać choćby przy wejściu do zakrystii. Dziś od strony ul. Sikorskiego czy rynku trzeba do niej zejść po schodach. Kiedyś jednak poziom centrum był znacznie niżej - mniej więcej na wysokości poprzedniej posadzki w katedrze (ta aktualna jest o kilkanaście centymetrów wyżej od wcześniejszej).