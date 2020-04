Gorzów chce mieć więcej terenów pod inwestycje. Gdzie mogą powstać fabryki?

W Gorzowie będzie więcej terenów inwestycyjnych. Jeśli radni się zgodzą, będą obok rozbudowywanej ul. Łukasińskiego oraz na Zakanalu.

- Chcemy dostosować dokumenty planistyczne do obecnych potrzeb rozwojowych miasta – mówią gorzowscy urzędnicy. Chcą, by na najbliższej sesji rady miasta – w środę 29 kwietnia – zaktualizowane zostało studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sprawa dotyczy dwóch terenów. Pierwszy to obszar położony na wschód od ul. Łukasińskiego, pomiędzy ul. Podmiejską a bocznicą kolejową (prawie 31 hektarów). Drugi – w rejonie ul. Koniawskiej, Małorolnych i kanału Siedlickiego (ponad siedem hektarów). Miasto chce, by były to tereny inwestycyjne.

Obok ul. Łukasińskiego dziś teren używany jest pod rolnictwo, mogłyby tu też powstać bloki mieszkaniowe Urzędnicy uważają jednak, że jego położenie zachęca do tego, by w tym miejscu rozwijały się usługi, pojawiły się składy, magazyny, a także zakłady produkcyjne.

„Sąsiedztwo terenów przemysłowych dawnego Stilonu jest niewątpliwym atutem tej lokalizacji i obliguje do zagospodarowania tych terenów pod nowe inwestycje. Zmiana kierunków zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze może stać się ważnym impulsem rozwojowym dla miasta” - piszą urzędnicy w uzasadnieniu za zmianą studium.

Inwestycje w Gorzowie. Wylotówka będzie większa Teren pomiędzy „byłym Stilonem” a zakładem karnym staje się coraz bardziej atrakcyjny. Aktualnie trwa już budowa drugiej jezdni ul. Łukasińskiego. Rozbudowywana będzie też ul. Zawackiej (czyli dawna Bierzarina) oraz ul. Walczaka do granic miasta. Całość inwestycji – pełna nazwa to rozbudowa drogi krajowej nr 22 – ma zakończyć się pod koniec przyszłego roku. A jakie zmiany dotyczą terenu na Zakanalu? Teren na zachód od ul. Koniawskiej aktualnie przeznaczony jest m.in. pod mieszkalnictwo jednorodzinne czy drobną wytwórczość. Miasto chce jednak, by był to teren pod produkcję i usługi. Powód? Podobny jak w przypadku ul. Łukasińskiego.

Jak szybko wyrośnie park? Ten już w kilka miesięcy „Lokalizacja terenu przy drodze wyjazdowej z miasta w kierunku Poznania, jak i bliska odległość do węzła z drogą ekspresową S3 sprzyjają rozwojowi gospodarczemu” – uważają urzędnicy.

Inwestycje w Gorzowie. Czeka 400 hektarów Tereny przy wylotówkach na Gdańsk i Poznań byłyby kolejnymi terenami, które miasto chce przeznaczyć pod inwestycje. Rzut kamieniem od strefy ekonomicznej, która jest już niemal w całości wypełniona zakładami, jest aż 400 hektarów ziemi do zainwestowania. W okolicach ul. Mironickiej 250 ha należy do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a 150 ha do miasta. Prezydent Jacek Wójcicki mówi, że to „złoty pociąg”, który daje szansę na kolejnych inwestorów. Potencjalni inwestorzy już się zgłaszają. Inwestować będzie można też m.in. przy ul. Dobrej. Miasto przygotowało tu 11 działek. W styczniu sprzedało cztery z nich. – W maju miał być kolejny przetarg, ale z powodu koronawirusa i obostrzeń związanymi ze spotkaniami musieliśmy go odwołać – mówi Jacek Gumowski, dyrektor wydziału obsługi inwestora i biznesu. Z tych samych powodów nie odbył się też przetarg na kilkanaście hektarów ziemi na dawnych terenach Silwany przy ul. Walczaka. Tu już wcześniej kilkadziesiąt hektarów zostało sprzedanych m.in. pod hipermarket Selgros czy park handlowy. Przed epidemią koronawirusa był plan, by prace budowlane rozpoczęły się tutaj jeszcze w tym roku. Czy tak będzie? Odpowiedź być może poznamy już w przyszłym tygodniu.

