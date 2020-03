Gorzów chce wprowadzić „przesyłkomaty”. Mogą pomóc w czasach koronawirusa

Zwykła urna, do której mieszkańcy mogą wrzucać korespondencję do urzędników, została wprowadzona z chwilą wprowadzenia ograniczeń dla mieszkańców. W związku z zagrożeniem koronawirusem od 13 marca do urzędu miasta mogą wejść jedynie jego pracownicy.

Mieszkańcy mogą załatwić sprawę telefonicznie, mailowo, drogą pocztową. Jest także możliwość załatwienia sprawy poprzez zostawienie korespondencji w urnie.

Jak tłumaczy nam Wiesław Ciepiela, rozwiązanie z urną, choć pomocne w czasach koronawirusa, ma jednak jeden minus. Po wrzuceniu korespondencji do urny mieszkaniec nie dostaje potwierdzenia złożenia dokumentów.

Takie potwierdzenia mógłby „wystawić” przesyłkomat.

- Działa on na podobnej zasadzie co paczkomat czy dokumentomat, który jest w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – mówi.

Urzędnicy sprawdzają już możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania pod kątem prawnym.

Chcecie skontaktować się z urzędem? Telefon: 95 735 55 00. Mail: kancelaria@um.gorzow.pl.