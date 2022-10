Gorzów. Chcesz mieć zielony ogród pod blokiem? Miasto daje na to kasę

Aby wziąć udział w konkursie należy znaleźć co najmniej pięć osób zainteresowanych założeniem takiego mini ogrodu. Może to być na przykład grupa przyjaciół lub sąsiadów. Kiedy już uda się skrzyknąć chętnych, wówczas trzeba wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy i opisać swój pomysł.

Mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły na zagospodarowanie swojego najbliższego otoczenia. To może być na przykład skwer przy kamienicy albo podwórko przy bloku. Chodzi o to, żeby zaangażować mieszkańców do działania i pokazać, jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami - mówi Marta Piekarska z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji w gorzowskim magistracie.