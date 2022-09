Gorzów. Co restauracje zrobią potrafią zrobić z ziemniaka, czyli zbliża się Nocny Szlak Kulinarny

Nocny Szlak Kulinarny to impreza wzorowana na Nocnym Szlaku Kulturalnym. Od niego różni się ona tym, że zamiast odwiedzać miejsca związane z kulturą, mieszkańcy odwiedzają lokale gastronomiczne. W zeszłym roku wzięły w nich udział 24 restauracje czy kawiarnie. Do tegorocznej edycji zgłosiły się 32 lokale (znajdują się one i w centrum miasta, i na gorzowskich osiedlach). Co ważne, w każdym z nich będzie można spróbować potrawy związanej z ziemniakiem. Ideą Nocnego Szlaku Kulturalnego jest bowiem to, że we wszystkich lokalach można spróbować dania związanego z tym samym produktem. Potrawa nie może kosztować więcej niż 15 zł.