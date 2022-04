Gorzów. Co z Miejskim Centrum Kultury w Przemysłówce?

Przemysłówka oraz budynek, do którego ma się przenieść Miejskie Centrum Kultury, miały być oddane w tym roku. W umowie z wykonawcą zapisany został sierpień 2022, później mówiło się o październiku. Dziś wiele na to wskazuje, że inwestycji nie uda się bowiem zakończyć nawet do końca roku.

Cały czas trwa remont północnej i wschodniej elewacji wieżowca. A co zaskakujące, nie rozpoczęły się jeszcze prace budowlane nad częścią, w której będzie MCK. Ma ona powstać pomiędzy budynkiem Arsenału a kamienicą przy Wełnianym Rynku, której mieści się Studio Kulinarne Gastronomika. Nowy budynek ma zajmować m.in. teren, w którym przez wiele lat mieściła się sala banku, a od sierpnia 2017 do stycznia 2021 mieściła się kaplica parafii katedralnej. Kilka dni temu, korzystając z drona, spojrzeliśmy na plac budowy z góry. Wciąż nie powstała tam choćby jedna nowa ściana przyszłego budynku MCK-u. Dlaczego?

W tym tygodniu wysłaliśmy do magistratu pytania dotyczące Przemysłówki. Zapytaliśmy, do kiedy ma potrwać remont elewacji wieżowca oraz kiedy mają rozpocząć się prace nad budową części dla MCK-u. Odpowiedzi spodziewamy się w ostatnim tygodniu kwietnia.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, roboty jeszcze nie ruszyły, gdyż zlecone zostały zmiany we wcześniejszym projekcie przebudowy Przemysłówki.

Do temu będziemy wracać.