Gorzów. Co zrobić, by nie zalewało miasta? „Budujmy muldy i rowy”

- Na takie rozwiązanie byłoby miejsce na większości osiedli i przy wielu obecnych drogach - uważa Krzysztof Leśnicki, jeden z gorzowskich społeczników (to m.in. on stoi za pomysłem posadzenia 160 drzew, których sadzenie zaplanowano na jesień). Po czwartkowych intensywnych opadach deszczu proponuje, by w mieście tworzyć muldy i rowy, które są w stanie zmagazynować wodę deszczową. Dziś do odwodnienia stosuje się kanalizację deszczową, która odbiera 20-30 litrów na godzinę. - W czwartek padało jednak z natężeniem 77 litrów na godzinę - wyliczył gorzowianin. Łącznie 8 września rano na metr kwadratowy spadło około 130 litrów. To aż cztery razy więcej niż... średnia miesięczna, która wynosi w Gorzowie 35 litrów.