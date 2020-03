Gorzów: czas na drugi pas. Już zaczyna być widoczny. Mamy zdjęcia

- Najbardziej cieszy mnie, że będzie przebudowane rondo Gdańskie. Dziś można je przejechać 120 km/h. Jak wchodzę na pasy, to za każdym razem obawiam się takiego kierowcy. Super, że powstaną nowe ronda na skrzyżowaniach z ul. Szarych Szeregów i Fieldorfa Nila. To sprawi, że ruch będzie bardziej płynny - oceniał Robert Materko, którego spotkaliśmy na rowerze na ul. Zawackiej.

Najpierw słowo wyjaśnienia: ul. Łukasińskiego to jezdnia, która zaczyna się przy rondzie koło Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i biegnie w stronę ul. Zawackiej (dawna Bierzarina). Docelowo drugi pas będzie mieć nie tylko ona, ale także właśnie ul. Zawackiej i odcinek ul. Walczaka od ronda Gdańskiego do ul. Fieldorfa Nila na wyjeździe na Strzelce Krajeńskie. Dodatkowo wydłużona zostanie linia tramwajowa. Wagony nie będą kończyły trasy na pętli Silwana, ale kilkaset metrów dalej - przy ostatnich wieżowcach na osiedlu.

Sprawdzamy pierwszy etap

To gigantyczne przedsięwzięcie. Miasto za roboty zapłaci aż 74 mln zł (więcej niż za przebudowę układu drogowego w centrum Gorzowa, więcej niż za modernizację Kostrzyńskiej). Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak idą prace na pierwszym etapie: budowie drugiego pasa ul. Łukasińskiego.

Roboty są zaawansowane. Z poziomu chodnika tak dobrze tego nie widać, ale z góry już tak. Fachowcy wytyczyli miejsce pod dodatkową nitkę. Zaczęli od skrzyżowania z ul. Zawackiej. Zniwelowali skarpę, zbudowali mur oporowy, powoli dochodzą z robotami do ronda przy WORD-zie. Codziennie pracuje tu kilkudziesięciu budowlanych i ciężki sprzęt.

Docelowo powstanie tutaj druga jezdnia o długości ponad 1 km, ciąg pieszo- rowerowy, ułożona zostanie także kanalizacja deszczowa (w galerii znajdziecie m.in. przygotowane do wkopania wielkie rury).

To nie będzie szybka robota

Zgodnie z pierwotnymi założeniami (przedstawionymi we wrześniu 2018 r., gdy podpisywano umowę) prace powinny być zakończone jeszcze w tym roku. To jednak mało prawdopodobny termin, bo lista rzeczy do zrobienia jest bardzo długa.