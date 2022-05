Gorzów. Czesław Ganda będzie honorowym obywatelem miasta?

Honorowy Obywatel Gorzowa to tytuł, który jest przyznawany raz w roku (ale też nie ma reguły, że rokrocznie). Od kilku lat jest za to zasada, że w ten sposób w ciągu roku może zostać uhonorowana tylko jedna osoba.

Tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa przyznano dotychczas 17. osobom. Teraz poznaliśmy kandydata do kolejnego wyróżnienia. To Czesław Ganda. Zna go wiele pokoleń gorzowian. Dzisiejsi czterdziestolatkowie pamiętają go jako szefa Miejskiego Centrum Kultury. Od lat jest on też prezesem Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Ganda jest też „rektorem”, czyli prezesem zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie.