Gorzów. Czujne oko "wielkiego brata". Co widzi miejski monitoring?

Elektroniczne oczy miasta

W centrum monitoringu policjanci mają obraz z kilkudziesięciu kamer. W tym z ponad trzydziestu zupełnie nowych zainstalowanych w ramach rozbudowy systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Każda z kamer non stop lustruje to, co dzieje się w niemal każdym zakątku miasta. Widok jest tu przekazywany między innymi ze skrzyżowania przy katedrze, Bulwaru Wschodniego oraz z deptaka koło Studni Czarownic.