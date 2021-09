Gorzów decyduje o Grand Prix. Co jest w umowie za 10 mln zł?

Żużlowe święto ma trwać trzy dni, a miasto miałoby promować się gospodarczo w ogólnopolskich kanałach telewizyjnych należących do grupy Discovery. Tuż przed środową esją rady miasta poznajemy coraz więcej szczegółów dotyczących umowy na organizację Grand Prix.

- Chcemy podpisać jak najlepszą umowę dla miasta. Wiemy, że Grand Prix jest imprezą naprawdę dużej rangi i dużej skali. Wiemy też, że w ostatnich dwóch-trzech latach żużel mocno podniósł się jako dyscyplina sportowa. Dziś ogólnopolskie stacje podają wyniki tabeli żużlowej, zachęcają do oglądania Grand Prix, więc to na pewno jest bardzo dobra promocja dla naszego miasta - mówi nam prezydent Jacek Wójcicki. W środę 29 września radni mają głosować nad przeznaczeniem 10,2 mln zł miejskich pieniędzy na organizację Grand Prix. Pytamy więc władze miasta o szczegóły umowy, która miałaby zostać podpisana. Co o niej już wiemy?

Ile za zawody, a ile za promocję?

Umowa ma być na cztery lata. Miasto negocjuje ją z grupą Discovery, do której należy Eurosport Events (to ta firma będzie promotorem cyklu Grand Prix od przyszłego roku). W 2022 r. wiązałaby się ona z wydatkiem 2,363 mln zł, a w latach 2023-2025 z płatnością po 2,626 mln zł rocznie. Nie oznacza to jednak, że tyle miałyby kosztować same zawody.

W tych średnio około 2,55 mln zł płaconych co roku kwota 250 tys. euro ma iść na kampanię promocyjną miasta. Aktualny kurs euro to 4,61 zł, więc mowa jest o reklamie wartej 1,152 mln zł rocznie. Za część „sportową” wychodzi więc 1,408 mln zł na rok. To nawet taniej niż w latach 2016-2018, gdy za trzy turnieje Grand Prix, bez pakietu reklamowego, miasto zapłaciło ponad 5 mln zł. Wcześniejsze prawa do organizacji mistrzowskiej imprezy w latach 2011-2015 kosztowały 11 mln zł. Wówczas miasto zapłaciło bowiem 1,75 mln funtów, a Stal Gorzów dorzucała 450 tys. funtów.

- W tej chwili negocjujemy zakres tego pakietu reklamowego. On jest bardzo dobry. Będzie zakładał promowanie miasta pod kątem gospodarczym na antenie nie tylko TVN, TVN24, ale na antenach całej grupy Discovery. Także Eurosportu, przy czym my dzisiaj będziemy skupiać się bardziej na kanale ogólnopolskim niż ogólnoeuropejskim. To nasz podstawowy target - mówi nam prezydent Wójcicki.

Nie tylko Grand Prix. Także mistrzostwa juniorów

Co Gorzów ma otrzymać w zamian? Jak udało się nam ustalić, poza turniejem Grand Prix, który jest planowany na sobotę, na stadionie im. Edwarda Jancarza miałaby się też odbyć jedna z rund indywidualnych mistrzostw świata juniorów. Te rozgrywki już teraz pokazywane są na antenie Eurosportu. Zawody miałyby się odbyć w piątek poprzedzający Grand Prix. Oprócz tego - w czwartek - miałby być turniej w formacie GP dla zawodników do lat 17. Dziś rywalizacji w tej grupie wiekowej jeszcze nie ma. Według naszej wiedzy szczegółów należy się spodziewać być może już za kilka dni. W najbliższy weekend z cyklem Grand Prix pożegna się bowiem brytyjska firma BSI, która organizowała go przez 21 lat.