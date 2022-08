Gorzów dla pszczół. Ponad tysiąc roślin będzie do wzięcia za darmo. Gdzie i kiedy?

- Tym razem do rozdania będzie 1100 sztuk. Będą to wrzosy, wrzośce, lawendy czy perowskia łobodolistna - informuje nas Piotr Rybok, mieszkaniec Manhattanu. To właśnie on wraz z sąsiadami wpadł na pomysł rozdawania roślin. W zeszłym roku rozdawano je tylko raz, ale akcja cieszyła się takim powodzeniem, że w dziesięć minut rozdano wszystkie rośliny. W tym roku akcja ma więc trzy odsłony. Pierwsza była pod koniec czerwca, a ostatnia będzie we wrześniu.

Projekt „Gorzów dla pszczół - kwiaty dla pasażerów” organizowany jest w ramach budżetu obywatelskiego. Cała akcja - w jej trzech tegorocznych odsłonach - kosztuje miasto około 30 tys. zł.

- Rośliny będą rozdawane od 14.00 do 16.30 - informuje pan Piotr. Roślinę będzie więc można wziąć np. podczas powrotu z pracy.

Czytaj również:

To była szybka akcja! Miododajne rośliny rozeszły się w Gorzowie jak świeże bułeczki