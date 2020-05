Gorzów dorzuca pieniądze na koronakryzys. Dycha jest już Jedenastką

- Teraz to Gorzowska Dycha plus – mówił w piątek 22 maja prezydent Jacek Wójcicki. Miasto właśnie zwiększa pulę pieniędzy w programie pomocy przedsiębiorcom, którzy ucierpieli przez koronakryzys.

Wnioski o pomoc przyjmował gorzowski urząd pracy. W ciągu dziesięciu dni wpłynęło 785 podań. - Tak naprawdę pula 2 mln zł, którą przeznaczyliśmy na dofinansowanie wynagrodzeń, skończyła się po 462 wnioskach. W związku z tym, aby usatysfakcjonować wszystkich, którzy złożyli wnioski, postanowiliśmy zwiększyć kwotę na wsparcie do 3,3 mln zł – mówił w piątek prezydent Wójcicki. Dodawał: - Wniosków było bardzo dużo. 310 od pracodawców i 475 od osób samozatrudnionych. Wszyscy, którzy złożyli wnioski w ciągu dziesięciu dni (do 8 maja – dop. red.), załapią się na dofinansowanie.

Ostateczną decyzję o zwiększeniu puli Gorzowskiej Dychy magistrat podjął w czwartek 21 maja. Tego samego dnia opisaliśmy w GL historię przedsiębiorcy, który mówił m.in. że nie ma szans, by 2 mln zł wystarczyło do wszystkich potrzebujących. Prezydent Gorzowa z opowieścią przedsiębiorcy się zapoznał. Ale to nie ona miała wpływ na dołożenie pieniędzy.

- Gdy urząd pracy przyjmował wnioski, na bieżąco weryfikowaliśmy na jaką kwotę tych wniosków spływa. W tym tygodniu dostaliśmy informację na jaką są pulę i musiała zapaść decyzja, co dalej. Wniosków było na kwotę o 1,3 mln zł więcej niż pieniędzy – mówił w piątek Wójcicki.