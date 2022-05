Gorzów dostał 65 mln zł z Polskiego Ładu. To pieniądze na dwie drogi. Które?

- Państwo musi być państwem pomocnym. Polska musi być państwem dla wszystkich, a nie tylko dla wybranych. Dlatego troszczymy się o wszystkich, troszczymy się o mieszkańców w każdej najmniejszej gminie, w każdym mieście, miasteczku, wsi i w każdym powiecie - to jest credo naszego rządu - mówił w poniedziałek 30 maja szef polskiego rządu.

W całej Polsce na II odsłonę Polskie Ładu było 30 mld zł. Z tej kwoty do Lubuskiego trafi 940 mln zł. Które samorządy otrzymały najwięcej pieniędzy? Wyliczamy te, które dostały co najmniej 10 mln zł na jedną inwestycję.