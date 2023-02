Gorzów dostał pieniądze na przebudowę Spichrzowej. Kiedy ruszą roboty?

Gorzów dostał prawie 6,6 mln zł dofinansowania na ostatni etap przebudowy ul. Spichrzowej. Prace powinny ruszyć za kilka miesięcy, a zakończyć się przed wiosną 2024.

Za kilkanaście miesięcy cały odcinek ulicy Spichrzowej będzie jak nowy. W 2020 przebudowany został odcinek od ul. Chrobrego do ul. Garbary. Od lipca 2021 do lipca 2022 trwała budowa trzeciego odcinka ul. Spichrzowej (od ul. Hejmanowskiej do Teatralnej). Teraz przychodzi czas na ostatni, czyli „środkowy” fragment Spichrzowej. Do przebudowy pójdzie odcinek od ul. Chrobrego do ul. Hejmanowskiej. W poniedziałek 6 lutego Lubuski Urząd Wojewódzki poinformował, że Gorzów dostał na to zadanie 6 573 716 zł. Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Co zrobią na Spichrzowej?

- Ostatni etap przebudowy ul. Spichrzowej polega na przebudowie 460-metrowego odcinka, zmianie nawierzchni bitumicznej, wykonaniu odwodnienia, oświetlenia i przebudowy sieci przesyłowych – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Miasto na razie nie podaje szczegółów dotyczących terminu rozpoczęcia prac. Śmiało można jednak założyć, że powinny się one rozpocząć w pierwszym półroczu tego roku. Dlaczego tak sądzimy?

Wicewojewoda Wojciech Perczak, ogłaszając wyniki naboru na dofinansowanie, zapowiedział, że samorządy będą miały rok na wykonanie prac, a do podpisania umowy z wojewodą ma dojść jeszcze w lutym. Gorzowski magistrat nie będzie więc mógł zwlekać z ogłoszeniem przetargu. Spodziewamy się w redakcji, że nastąpi to w marcu lub w kwietniu, by po kilkudziesięciu dniach można było podpisać umowę z wykonawcą.

