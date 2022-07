Gorzów. Dzieci z Ukrainy mogą mieć niezłe wakacje!

Choć formalnie są to warsztaty terapeutyczno-integracyjne, to patrząc na ich program szykują się niezłe półkolonie. W programie warsztatów są bowiem codzienne warsztaty jogi i zabawy ruchowe. Do tego dwa razy dziennie będą zajęcia plastyczno-kreatywne, a trzy razy w tygodniu będą wyjścia do obiektów sportowych lub kulturalnych, które są w Gorzowie. To jeszcze nie wszystko. Raz w tygodniu będą warsztaty kulinarne, raz w tygodniu - wyjście na lody, także raz w tygodniu - karaoke. A oprócz tego, w formie zabawy, będzie nauka języka polskiego.