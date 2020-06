Gorzów: gdzie rowerzyści powinni szczególnie uważać? Mamy listę. Coś byście dodali?

Po niedawnych potrąceniach rowerzystów w Gorzowie w internecie pojawiły się głosy, że wielu fanów dwóch kółek to "święte krowy". - Jeżdżą jak chcą, nie patrzą, nie rozglądają się, wymuszają pierwszeństwo - komentowali niektórzy.

Jesteśmy innego zdania. Większość rowerzystów jeździ ostrożnie, bo życie i zdrowie cenią wyżej, niż np. realizację prawa do pierwszeństwa przejazdu. A kierowcom na pewno łatwiej by było zaakceptować rowery, gdyby sami przestrzegali choćby ograniczeń prędkości. Bo gdy jedzie się autem nakazane np. 30 km/h, to dużo prościej i szybciej zahamować przed przejazdem dla rowerów...

No i warto wiedzieć o tym, że są w Gorzowie takie miejsca, gdzie nawet najbardziej czujny i ostrożny rowerzysta może mieć twarde spotkanie z samochodem. Które to miejsca? Każdy wskaże pewnie inne. My o opinię poprosiliśmy Pawła Najdorę z Rowerowego Gorzowa, współorganizatora mas rowerowych, który Gorzów z perspektywy roweru zna doskonale.

W galerii znajdziecie jego wskazania i - dodatkowo - kilka naszych.

A jak wyglądałaby Wasza lista?