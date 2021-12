Gorzów gotowy na święta! Tak wystroiło się nasze miasto. Najpiękniej wygląda wieczorem!

Święta coraz bliżej, co widać w centrum Gorzowa, bo to głównie ta część miasta zyskała w tym roku świąteczną oprawę. Na Starym Rynku wyjątkowy klimat zapewnia kilkumetrowa i ozdobiona kolorowymi lampkami choinka. Obok drzewka stanęła duża i przestrzenna bombka oraz dwa anioły grające na trąbkach. Oko cieszą też tysiące światełek na drzewach przy ulicy Sikorskiego oraz mniejsze ozdoby zamontowane na słupach oświetleniowych. To dekoracje w kształcie śnieżynek oraz koron ze zwisającymi ledowymi łańcuchami.

W tym roku ozdoby są skromniejsze

Miasto ozdoby wypożycza, bo jak tłumaczą urzędnicy - tak jest taniej, a później dekoracji nie trzeba przechowywać w magazynach. Jednak przede wszystkim chodzi o to, że dzięki temu co roku iluminacje mogą być inne. W tym roku wynajęcie elementów świątecznego oświetlenia kosztowało blisko trzysta tysięcy złotych, czyli dużo mniej niż oferowała firma, która zgłosiła się do ogłoszonych przetargów. Najpierw za bożonarodzeniowe dekoracje zażyczyła sobie blisko pięćset, a później ponad sześćset tysięcy złotych. Magistrat przetarg unieważnił i wypożyczył ozdoby za pierwotnie zaplanowaną kwotę. Świąteczne dekoracje będą zdobić miasto do połowy stycznia.

