Gorzów. Hala sportowa przy Słowiance będzie z opóźnieniem. Jak długim?

Budowa jest wykonana w około 40 procentach. Ściany przy trybunach mają sześć metrów, czyli połowę z planowanych 12 metrów wysokości. Widać już miejsca, przez które będą wchodzić kibice. Tak w największym skrócie przedstawia się budowa hali sportowej przy Słowiance. W środę 2 marca wczesnym popołudniem byliśmy pierwszą redakcją, która na tym etapie prac mogła wejść na plac budowy hali. A zrobiono już tyle, że doskonale można sobie wyobrazić, jak hala będzie wyglądać w przyszłości.

Od strony Słowianki widać już zarys sali treningowej. Jest położona równolegle do głównego basenu. Będzie też służyła za scenę, gdy w hali organizowane będą koncerty lub występy.

Prostopadle do tej sali jest budowana główna sala. Jej ogrom robi wrażenie.

Budowa hali przy Słowiance kosztuje 89,158 mln zł.

Jarosław Miłkowski

Sala budowana jest na osi wschód-zachód Oznacza to, że drużyny koszykarskie wyprowadzające akcję spod swojego kosza będę zmierzały w tym samym kierunku, w którym jeżdżą samochody po pobliskiej ul. Słowiańskiej.

Widać już miejsca, w których będą trybuny dla kibiców. Ściany przy nich są już zbudowane w połowie. Kolejne sześć metrów wysokości przybędzie im w najbliższych miesiącach.

- Montaż dachu planowany jest w drugiej połowie tego roku - mówi Agata Sałatka, rzecznik Słowianki, która formalnie jest inwestorem hali. Stanie się to co najmniej pół roku później niż według pierwszych zapowiedzi. Gdy w styczniu 2021 podpisywana była umowa z firmą Budimex, która jest głównym wykonawcą, jej dyrektor Andrzej Schmalenberg zapowiadał, że hala w stanie surowym będzie już w styczniu tego roku.

Najbardziej zaawansowana jest część garażowa hali. Położona jest ona równolegle do ul. Słowiańskiej. Do niej - a to część, która znajduje się poniżej powierzchni ulicy - będą zjeżdżały autokary z drużynami grającymi w hali. Z części garażowej zawodnicy, nie wychodząc nawet na dwór, będą mogli przejść do szatni, które będą pomiędzy ul. Słowiańską a halą.

Budowa hali przy Słowiance kosztuje 89,158 mln zł.

Jarosław Miłkowski

No, dobra, a którędy będą wchodzić do hali kibice? Wejście dla nich budowane jest już od strony terenów byłego „poligonu”. Stamtąd będą oni mogli rozchodzić się na trybuny stałe, które będą otaczały parkiet z trzech stron. Wejście zawodników na parkiet też będzie od strony wejścia do hali.

Budowa hali przy Słowiance kosztuje 89,158 mln zł.

Jarosław Miłkowski

Hala miała zostać zbudowana do stycznia 2023. Już dziś jednak wiadomo, że tak nie będzie.

- Termin ukończenia hali planowany jest na koniec marca 2023 roku. Opóźnienie jest spowodowane pandemią COVID-19 - informuje Sałatka. W stanie surowym hala ma być gotowa w drugim półroczu tego roku.