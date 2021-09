Gorzów: historia jednego zdjęcia, czyli jak zniknęły zakłady mięsne i pojawiła się Askana

Fotografia ze "znikającym" kominem, którą prezentujemy, pochodzi z archiwum gorzowskiej redakcji Gazety Lubuskiej. Zdjęcie zostało wykonane 3 grudnia 2005 r. podczas finału wyburzania danych zakładów mięsnych. Operację - którą przeprowadzono z użyciem materiałów wybuchowych - obserwowały setki gorzowian.

Nakaz wiceprezydenta

Jedyne, co po zakładach się ostało się do dziś, to zbudowana z cegły wieża ciśnień. Cały czas cieszy oko. Została wkomponowana w zabudowę nowoczesnej galerii Askana. Każdego dnia te centrum handlowe odwiedzają setki klientów, nie tylko z Gorzowa. I pewnie coraz mniej osób wie, co było przy al. Konstytucji 3 Maja przed Askaną...

Jaka jest historia zakładów? Dla Polaków zaczyna 27 maja 1945 r., bo to wtedy ówczesny wiceprezydent Gorzowa Leon Kruszona wydał polecenie „zorganizowania personelu i przystąpienia do natychmiastowego objęcia terenu rzeźni”, która zaraz po wojnie była zajęta przez władze sowieckie. Rosjanie zabrali stąd, co tylko dało się wywieźć.

Z rzeźni zniknęły bowiem - jak wynika z listy braków - bębny, windy, bloki, belki, kotwy, łańcuchy, haki, wózki, rzeźnicze nary, beczki, wiadra, noże, topory, waga, węże gumowe, rury wodociągowe, krany oraz instalacje elektryczne...