Gorzów i okolice. Te działki rekreacyjne są na sprzedaż! Najtańsze kosztują kilkanaście tysięcy złotych!

Działka rekreacyjna nie musi być duża. Może mieć wiele kwiatów i krzewów, możesz uprawiać na niej warzywa i owoce, a możesz mieć też taką, która w całości pokryta będzie zielonym dywanem. Najważniejsze, by na działce z chęcią spędzać wolny czas. To idealne miejsce do relaksu, odpoczynku, ale też wszelkiego rodzaju aktywności. Przebywać możecie tu w samotności w otoczeniu zieleni lub zorganizować spotkanie dla najbliższych.