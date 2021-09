Gorzów. Jacek Kurzępa z kontrolą poselską w szpitalu. Jak ocenia lecznicę?

- Druga kwestia dotyczy kwestii zatrudniania w szpitalu funkcjonariuszy jednostek samorządu terytorialnego. Personalnie dotyczy to Roberta Surowca, który od 5,5 roku zatrudniony jest w tej lecznicy jako wiceprezes - dodawał poseł.

- Według naszej wiedzy nie jest on zatrudniony w żadnym urzędzie - zauważał nasz dziennikarz.

- Przyjechałem właśnie to sprawdzić - odpowiedział poseł Kurzępa. Przy okazji chwalił gorzowską lecznicę:

- Jestem już po wizycie w całym obiekcie. Chcę zarządowi szpitala i tym, którzy tę lecznicę wspierają - zarówno z ław rządowych, jak i pani marszałek - pogratulować tego szpitala. Ten szpital wygląda fenomenalnie. Mam wrażenie, że szpital zdał egzamin. Mimo tego, co dzieje się w sejmiku i naszego pewnego votum nieufności wobec pani marszałek, to jeśli chodzi o zarząd szpitala i jego funkcjonowania, jestem pod niebywałym wrażeniem - mówił poseł Kurzępa. Dlaczego przyjechał do gorzowskiej lecznicy?