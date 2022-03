Gorzów jak z bajki. Chcemy cofnąć się w czasie i w nim zamieszkać! Niesamowite zdjęcia!

To już nasza trzecia pokolorowana galeria. Pierwsza składała się także ze zdjęć K. Mazura, drugą stanowiły zdjęcia Lecha Orzoła. Dziś kolejny raz prezentujemy fotografie Pana Kurta.

Przypomnijmy: koloryzacja odbywa się za pomocą aplikacji na stronie deepai.org. Jak najbardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że automatyczna koloryzacja nie jest idealna i nie zawsze oddaje prawdziwe barwy dawnego Gorzowa. Ale chyba wszyscy się zgodzicie, że nawet z pewnymi nieścisłościami barwne zdjęcia po prostu zachwycają? Dla porównania – jak to mamy w zwyczaju - zestawiliśmy pokolorowane ujęcia z czarno-białymi oryginałami. Znajdziecie je na końcu galerii. Miłego oglądania!

Przypomnijmy: Kurt Mazur urodził się 5 sierpnia 1941 r. we Lwowie. Do Gorzowa przyjechał w 1945 r. z ojcem Eugeniuszem. Niedługo potem zaczął robić miastu zdjęcia. Wykonał setki fotografii. Dziś są one absolutnie bezcenne z kronikarskiego punktu widzenia. Pokazują miasto, jego mieszkańców, codzienność, wyjątkowe momenty.

K. Mazur bezpłatnie przekazał całą kolekcję GL. Zdjęcia prezentujemy na łamach gazety od lat - przy różnych okazjach.