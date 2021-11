Gorzów jak z bajki! Takie zdjęcia robi miastu Pani Jolanta. Można się zachwycić!

Jolanta Dziekoła od czasu do czasu dzieliła się z nami pojedynczymi fotografiami na profilu Gorzów Wielkopolski naszemiasto.pl. Każda miała to „coś”. Poprosiliśmy o więcej i… zaparło nam dech. Zobaczcie sami, jakie to piękne zdjęcia. Spora ich część została wykonana z okien Pani Jolanty (blok przy al. Konstytucji 3 Maja). Inne to efekty spacerów po centrum.

Sama autorka jest skromna i woli, by mówiły za nią fotografie, które wykonuje od 2008 r. Namawiana napisała o sobie tylko: „Oprócz pisania wierszy, zamiłowania do śpiewania i bawienia ludzi uwielbiam robić zdjęcia. Moja pasja, moje zamiłowanie i moje życie”.

Dziękujemy i prosimy o więcej!

ROWEREM PO GORZOWIE