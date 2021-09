Gorzów. Jakie pomysły wygrały w Budżecie Obywatelskim 2022?

- Dzieją się rzeczy niemożliwe. Gorzów będzie sławny - mówił w środę 29 września Wojciech Pięta. Wraz z kolegami niemal skakał z radości. Dokładnie w południe na Starym Rynku prezydent Jacek Wójcicki ogłaszał bowiem wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2022. A w kategorii ogólnomiejskiej wygrał plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy dla fanów motoryzacji, który Pięta zgłosił wraz z kolegami. Na ich pomysł zagłosowało 2540 osób. Co warto odnotować, plac wygrał z odtworzeniem dawnych zadrzewień w centrum miasta, który to pomysł wydawał się faworytem głosowania.

Czym jest plac do ćwiczeń wyczynowej?

- Tak naprawdę to nic wielkiego, tylko plac asfaltowy. Chodzi jednak o to, co na mim można będzie robić, a więc ewolucje, które są nielegalne na drogach publicznych. To m.in. akrobacje motocyklowe, ale też miejsce spotkań dla stuningowanych samochodów - wyjaśnia W. Pięta.

Dotychczas takiego miejsca nie było, więc fani samochodów czy motocykli spotykali się m.in. na skrzyżowaniu Łukasińskiego i Zawackiej. Odgłosy „palenia gumy” słychać było wówczas nie tylko na Górczynie, a dodatkowo młodzi fani motoryzacji stanowili zagrożenie dla innych. Choć spotykali się np. w okolicy północy, to przez skrzyżowanie i tak jeździły samochody.

- Zazwyczaj nie było miejsca legalnego, raz spróbowałem, ale dostałem mandat. Nie zawsze na taką jazdę zgodzi się właściciel sklepu, przy którym można pojeździć na zamkniętym parkingu. Najbliższe place do ćwiczeń są w Szczecinie, Poznaniu, a dojechać tam to są koszty - mówił nam Barnaba Gut, jeden z miłośników motoryzacji.