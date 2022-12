Gorzów już świętuje. Także po ukraińsku. A jakie atrakcje w niedzielę?

Jakie pierogi jedzą Ukraińcy?

Świętowanie Bożego Narodzenia przez Ukraińców nie różni się zbyt wiele od świętowania w Polsce. - Mamy podobne potrawy. Polacy mają pierogi z kapustą i grzybami, my mamy pierogi z kapustą, z ziemniakami i ze smażoną cebulką. Do tego jest barszcz ukraiński, ale postny, bez mięsa. Musi być też ryba. Może to być karo, ale też i łosoś. To w zależności, co kto lubi - mówi ukraińska gorzowianka. Dodaje, że Ukraińcy za jedną z wigilijnym potraw uważają chleb. W Polsce nie zawsze jest on bowiem zaliczany do jednej z 12 potraw.

Życzenia świąteczne w tym roku Ukraińcy mają w zasadzie jedno: - Żeby w końcu skończyła się wojna - mówi O. Shevchenko.