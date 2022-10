Gorzów już wybrał. Jakie inwestycje zrobią na os. Europejskim, Dolinkach i innych dzielnicach?

Na osiedlu Europejskim w końcu będzie boisko. Tak zdecydowali gorzowianie w głosowaniu na Budżet Obywatelski 2023. Wśród 50 zadań do realizacji będzie też remont ul. Włókienniczej.

- Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa, bo w końcu mniejsza i większa młodzież będzie mogła grać, nie przeszkadzając innym i nie niszcząc zieleni - mówiła w czwartek 27 października przed południem Natalia Olczak. Wraz z Kingą Korocińską była pomysłodawczynią budowy boiska wielofunkcyjnego i posadzenia drzew na osiedlu Europejskim. Ten pomysł wygrał głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2023 w rejonie Staszica. W czwartek poznaliśmy jego wyniki.

Pomysł zrobienia boiska i nasadzeń drzew zdobył aż 866 głosów. To rekordowy wynik, jeśli chodzi o liczbę głosów na zadanie „rejonowe” w historii budżetu obywatelskiego w Gorzowie. Żaden inny pomysł nie cieszył się nigdy większym poparciem mieszkańców. Głosowanie na BO2023 odbywało się od 13 do 23 października. W tym roku w ośmiu z dziesięciu rejonów (a także w kategoriach dotyczących całego miasta) mieszkańcy dogadali się co do realizowanych zadań. Pod głosowanie poddane zostały więc jedynie pomysły z dwóch rejonów. Oprócz rejonu Staszica, w którym jest także os. Europejskie, głosowano także na projekty dla rejonu Dolinek i Janic. Tu wygrał remont ul. Włókienniczej (to droga odchodząca od ul. Podmiejskiej w kierunku m.in. S.E. Bordnetze). Na to zadanie zagłosowało 377 gorzowian. Ma ono kosztować 428 tys. zł.

Osiedle ma 15 lat, a boiska... brak

Boisko na osiedlu Europejskim to marzenie dzieci i młodzieży. W tej części miasta mieszka już około 6 tys. osób, a do tej pory nie ma tu żadnego tego typu obiektu. Półtora roku temu dzieci postanowiły zrobić sobie boisko same. Dziś w jego miejscu powstają jednak kolejne punkty handlowo-usługowe. Teraz wielofunkcyjne boisko z prawdziwego zdarzenia ma powstać przy ul. Brukselskiej.

- Tam w planach była szkoła, przedszkole i boisko. Zaczynamy od boiska, więc miejmy nadzieję, że szkoła i przedszkole też powstaną - mówiła nam N. Olczak.

Drzewa będą natomiast posadzone przy wjeździe na osiedle. Ma być ich osiem sztuk.

- Nasadzenia będą oddzielały strefę mieszkaniową od usługowej - dodawała K. Korocińska.

Budowa boiska ma kosztować 426 tys. zł, natomiast posadzenie drzew w pobliżu Biedronki - niespełna 14 tys. zł.

Rowerzyści pojeżdżą w parku

Budżet Obywatelski 2023 to już jedenasta edycja rozwiązania, które pozwala decydować mieszkańcom o wydaniu miejskich pieniędzy. Na każdy z dziesięciu rejonów miasta przypadało tym razem 464,1 tys. zł, z kolei w kategorii ogólnomiejskiej do dyspozycji było 663 tys. zł. Przypomnijmy, że w tym ostatnim przypadku ma zostać zrobiony Dirt Park w Parku Zacisze (to będzie parkowy tor do jazdy rowerem) oraz zawody ekstremalne Stunt po Gorzowsku.