Gorzów. Kajakarze znów spłyną Kłodawką. Kiedy ich zobaczysz?

- Około 10.00 zamierzamy wyruszyć z Mironic, a do celu, czyli w okolice rzeźb nimf na wysokości stawu w Parku Róż dopłyniemy po południu. Jeśli wszystko będzie szło sprawnie to dopłyniemy tam około 15.00, ale może zdarzyć się, że będzie to nawet o 17.00 - mówi Ireneusz Kalitko ze stowarzyszenia EuroJumelages Gorzów. W sobotę 14 maja po raz kolejny jego członkowie i sympatycy wyruszą w spływ Kłodawką. Do pokonania między Mironicami a Parkiem Róż będą mieć około 15 km.