Gorzów. Kanał Ulgi będzie służył kajakarzom i wioślarzom?

- Przyszedł właśnie moment, w którym trzeba zainwestować w kajakarstwo oraz wioślarstwo i pozwolić się rozwijać tym dyscyplinom. Jeśli co roku zagwarantuje się w budżecie sensowne pieniądze, to za 10-20 lat będziemy mieli piękny akwen wodny niczym poznańska Malta - mówi radna Marta Bejnar-Bejnarowicz.

Pod koniec sierpnia radna wystosowała interpelację do władz miasta, by na Kanale Ulgi stworzyć tor regatowy. Zdaniem Bejnar-Bejnarowicz, kanał może być sukcesywnie zagospodarowywany przez najbliższych wiele lat. - Można to robić stopniowo, aby ostatecznie mógł stanowić wielofunkcyjny zespół obiektów i terenów zarówno dla sportowców i mieszkańców jako tereny rekreacyjne - dodaje radna.