Gorzów. Karetki pod szpitalem stały kilka godzin?!

W urzędzie jest dostęp do systemu, który pokazuje, gdzie znajdują się lubuskie karetki. A w czwartek 21 kwietnia pokazywał on, że przed SOR-em doszło do zatoru.

- Rano jedna karetka czekała dwie godziny, więc przekierowaliśmy ją do szpitala w Skwierzynie, następna karetka czekała półtorej godziny i ją przekierowaliśmy do Barlinka. Trzecia karetka czekała trzy godziny. W niej był pacjent laryngologiczny. Karetka poczekała więc na przyjęcie pacjenta w Gorzowie - wylicza dyrektor Gredka.

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy rzecznik gorzowskiego szpitala Aleksandrę Szymańską. - Tak, był moment, że przed szpital przyjechało w krótkim odstępie kilka karetek i chwilowo przyjmowanie pacjentów musiało się wydłużyć. Teraz problemu z kolejką już nie ma - mówiła nam około 15.00 rzecznik Szymańska. Po naszym telefonie sprawdziła, że przed SOR-em stała jedna karetka bez pacjenta.

