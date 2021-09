Gorzów: każdy zna ten budynek, ale mało kto w nim był. Zobaczcie niezwykłe wnętrza. Szkoda, że to wszystko niszczeje!

W galerii znajdziecie zdjęcia z wnętrza ratusza, które wykonaliśmy w 2010 r. Obawiamy się, że stan pomieszczeń od tamtej pory tylko się pogorszył...

W naszym zestawieniu możecie zobaczyć także stare widokówki z budynkiem z ul. Obotryckiej w roli głównej (pochodzą ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej) oraz zdjęcia/grafiki z czasów świetności ratusza. To materiały, które otrzymaliśmy od Kurta Mazura (autora kapitalnych zdjęć Gorzowa z lat 50.). Zastrzegł on jednak, że czarno-białe grafiki nie są one jego własnością - pozyskał je z historycznych publikacji.

Przypomnijmy: kilka lat temu władze miasta ogłosiły konkurs architektoniczny, który zakładał wykorzystanie zabytkowego ratusza na potrzeby obecnej administracji. Powstało wiele ciekawych prac, jednak na dziś nie ma pieniędzy na zagospodarowanie i remont zabytku. Stoi więc dalej i niszczeje - jak dzieje się to od prawie dwóch dekad.

PRZECZYTAJ TAKŻE

Gorzów był kiedyś taki zielony! Drzewa rosły nawet na... bulwarze!