Gorzów kiedyś i dziś. Sami zobaczcie, kiedy było piękniej. Widać to gołym okiem

Za każdym razem, gdy na naszym facebookowym profilu Gorzów Wielkopolski naszemiasto.pl publikowaliśmy zestawienie starego widoku z miasta z nowym, reagowaliście wspaniale (np. TUTAJ).

Postanowiliśmy więc przygotować galerię złożoną z takich zestawień. Wzięliśmy stare widokówki ze zbiorów Wawrzyńca Zielińskiego i w Google Street View staraliśmy się dopasować do pocztówki obecny widok. Tak, wiemy: nie zawsze takie porównanie wypada idealnie. A to dlatego, że nie zawsze udało się odtworzyć idealny kadr. Mamy jednak nadzieję, że nie zepsuje Wam to radości z oglądania.

Nasze ulubione porównania? Na pewno te z ul. Warszawskiej, z bulwaru czy z ul. Łokietka. A Wasze?

Dajcie znać w komentarzach.

