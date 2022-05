Gorzów. Kilkadziesiąt drzew wzdłuż Kłodawki do wycinki? Mieszkańcy protestują, miasto reaguje

- Nie po to budowano ścieżkę spacerową wzdłuż Kłodawki, żeby ona teraz biegła w słońcu. A przecież jak wytnie się te kilkadziesiąt drzew, to wzdłuż ścieżki ich już niewiele zostanie - mówi nam Paweł Iwanowski. Właśnie zbiera podpisy pod petycją w sprawie drzew, które rosną wzdłuż rzeczki.

- Na odcinku od ul. Borowskiego do al. ks. Andrzejewskiego ma zostać wyciętych kilkadziesiąt z nich. Wody Polskie, do których należy teren, mówią, że chodzi o 43 sztuki. Liczby namalowane sprejem na drzewach są jednak wyższe, nawet powyżej sześćdziesięciu - mówi gorzowianin.

Drzewa będą padały?

Dlaczego drzewa zostały zakwalifikowane do wycinki? Bo mają grozić powaleniem. Gdy w ostatnich dniach stycznia i w drugiej połowie lutego mocno wiało w całej Europie, a więc i w Gorzowie, wzdłuż Kłodawki zostały powalone olsze czarne, które były pomnikami przyrody. Zdaniem urzędników, istnieje zagrożenie, że runą kolejne drzewa. - Przegląd drzew do wycinki poparty został prośbą miasta oraz zgłoszeniami mieszkańców. Wskazane do wycinki drzewa rosną przy placu zabaw dla dzieci oraz wzdłuż ścieżki. Chociażby podczas ostatnich wichur jedno upadło na ścieżkę, a drugie na teren hotelu Gracja - tłumaczył na antenie TVP3 Gorzów Jarosław Władczyk z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

- Argument, że silne wiatry mogą przewracać drzewa mnie nie przekonuje. W Gorzowie wieją przecież wiatry z zachodu, a ścieżka wzdłuż Kłodawki jest poprowadzona od jej zachodniej strony. Jeśli więc nawet wiatr miałby powalić drzewa, to przewróci je w stronę rzeki - mówi P. Iwanowski. - Jeśli któreś z drzew rzeczywiście byłoby martwe czy też mocno podmyte, to jeszcze wycinkę można zrozumieć, ale spośród tych kilkudziesięciu drzew, które mają zostać wycięte, większość jest zdrowych - dodaje pan Paweł, który mieszka w okolicy. Rosnące wzdłuż Kłodawki drzewa zna więc jak mało kto. Teraz zbiera podpisy pod petycją do prezydenta Jacka Wójcickiego „z prośbą o interwencję i podjęcie rozmów z instytucjami, które brały udział w procedurze wyrażenia zgody na wycinkę drzew”. Chce, by prezydent pomógł w doprowadzeniu do ponownego rozpatrzenia sprawy, ponownej oceny stanu drzew i ponownej weryfikacji, które drzewa nadają się faktycznie do wycięcia”.