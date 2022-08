Gorzów. Kolejne drogi doczekają się remontów. Które zostaną zmodernizowane?

Zamiast piachu będzie kostka

Latem kurz, a jesienią błoto. Ulica Komandosów w Gorzowie to udręka dla okolicznych mieszkańców. Ci długo zabiegali o remont aż w końcu postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Złożyli wniosek do budżetu obywatelskiego. Ten zyskał akceptację i już niebawem kłopotliwa droga przejdzie metamorfozę.

Kolejne drogi w Gorzowie doczekają się przebudowy. Gorzowskie Inwestycje Miejskie

Zmodernizowany zostanie odcinek od wjazdu z ulicy Dobrej do łącznika z ulicą Ułanów. Nowa nawierzchnia wykonana będzie z kostki brukowej. Ale to nie wszystko, bo inwestycja zakłada także budowę nowej kanalizacji deszczowej oraz chodnika, poboczy i zjazdów. Prace rozpoczną się tuż po zbliżającym się długim weekendzie. Wykonawca, podczas spotkania z mieszkańcami zapowiedział, że dostęp do posesji będzie możliwy w początkowych etapach realizacji inwestycji, natomiast w późniejszych pojawią się czasowe niedogodności.