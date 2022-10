Gorzów. Kolizje samochodów z tramwajami to już plaga! W tym roku były już 23 zderzenia!

- Jeśli dojdzie do zderzenia z helmutem, to problem jest mniejszy, bo z użytkowania jest on wyłączony na około tydzień. Jeśli jednak samochód zderzy się z nowym tramwajem, czas naprawy jest dłuższy. Czekać na nią trzeba od miesiąca do nawet 90 dni - mówi nam Marcin Pejski. Z rzecznikiem Miejskiego Zakładu Komunikacji rozmawiamy po serii zderzeń samochodów z tramwajami.

Jak już informowaliśmy we wczorajszej GL, we wtorek około 10.00 na przejeździe przez torowisko pomiędzy ul. Kukuczki a ul. Kazimierza Wielkiego kierowca suzuki swift wjechał pod nadjeżdżający od strony pętli na Piaskach tramwaj linii nr 2. Było to już czwarte zderzenie z tramwajem w ciągu... niespełna tygodnia!