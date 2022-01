Gorzów. Kto będzie odbierał śmieci w mieście i okolicy? Dowiemy się później

Przetarg na odbiór odpadów w Gorzowie oraz pięciu przyległych do miasta gminach został ogłoszony 6 grudnia zeszłego roku. Otwarcie ofert planowano pierwotnie na 3 stycznia o 11.00. Do tego jednak nie doszło. Dlaczego? Bo jeden z oferentów poprosił o zmianę terminu do 14 stycznia.

- Mamy świadomość okresu świątecznego oraz trwającej czwartej fali pandemii, więc przystaliśmy na propozycję - poinformowała nas w poniedziałek Anna Pająk, wiceprzewodnicząca zarządu Związku Celowego Gmin MG-6.