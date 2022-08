Gorzów. Które ulice w centrum pójdą jeszcze do remontu?

- Trwają już intensywne prace przygotowawcze do remontu ul. Kosynierów Gdyńskich - mówi Ewa Iwańska, dyrektor biura zarządu Gorzowskich Inwestycji Miejskich. To właśnie ta miejska spółka ma się zajmować przebudową jednej z kluczowych dróg w Gorzowie.

Co już zrobili?

Najpierw, pod koniec 2015 roku, wymieniono nawierzchnię na ul. Jagiełły. W 2017 zakończyła się przebudowa dolnej części ul. Walczaka oraz Warszawskiej. Później, w latach 2018-2022 przebudowano ul. Sikorskiego. Kilka tygodni temu zakończyła się natomiast trwająca od maja 2020 przebudowa ul. Chrobrego i Mieszka I. W międzyczasie miasto zajęło się też ulicą Spichrzową. Najpierw w 2020 wyremontowany został odcinek od Składowej do Chrobrego. W tym roku dobudowany został odcinek od ul. Hejmanowskiej do Teatralnej. Do zrobienia został już tylko odcinek między Chrobrego i Hejmanowskiej. Z jego przebudową miasto czekało na zakończenie budowy przedłużenia Spichrzowej. Robót można się więc spodziewać już w przyszłym roku.

Co jeszcze zrobią?

A jakie drogi w szeroko rozumianym centrum zostały jeszcze do zrobienia?

Choć w mniejszym stopniu niż do tej pory będą z nich korzystać kierowcy, to do przebudowy mają iść ulice: Wełniany Rynek i Hawelańska. Miasto właśnie ogłosiło trzeci przetarg na tę inwestycję. Jeśli uda się znaleźć wykonawcę, roboty ruszyłyby już za kilka miesięcy.