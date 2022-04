Gorzów. Lekcje WF-u w hali CEZiB-u będą już po świętach?

- Jeden z dziennikarzy zapytał, czy radni nie czują się robieni w balona, gdy po raz kolejny słyszą, że hala sportowa będzie oddana „za miesiąc”, a tam dalej nic się nie dzieje i dalej nie ma tam uczniów. Pytam więc: kiedy oddana do użytku będzie hala sportowa obok centrum edukacji zawodowej przy ul. Warszawskiej? - zwrócił się do prezydenta Jacka Wójcickiego radny Radosław Wróblewski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. O halę w ostatnich miesiącach zapytał już nie pierwszy raz. - Praktycznie od końca ubiegłego roku słyszymy, że będzie „za miesiąc, za miesiąc” - mówił na ostatniej sesji rady miasta.

Radny Wróblewski pytał o zajęcia w nowej hali sportowej m.in. już w sierpniu 2021 (czytaj TUTAJ).

- Była mowa, że będzie to możliwe na początku roku szkolnego - mówił wtedy na sesji.

- Jeśli chodzi o halę sportową, to będziemy musieli mieć jeszcze wykonane przyłącze cieplne i dostawę węzła przez PGE. To jest planowane na październik. Po tym terminie będą wykonane jeszcze próby kontrolne oraz rozruchy kontrolne i hala będzie oddawana do użytku - odpowiadała wówczas radnemu Alicja Kajder-Pussty, dyrektor wydziału inwestycji w gorzowskim magistracie. Od tamtego czasu minęło już ponad siedem miesięcy.