Gorzów. Ludzie na życiowym zakręcie dobiegli do mety. Pokonali 2500 km!

- Przebiegliśmy całą Polskę, byliśmy w każdym mieście wojewódzkim i coś wam powiem: Gorzów jest piękny - mówi Tomasz Manikowski, gorzowski radny a zarazem człowiek, który pomaga wychodzić innym z życiowych zakrętów. I właśnie, by w ten sposób pomóc kilku innym osobom, wpadł na pomysł biegu „Z pasji do Gorzowa”. Zakończył się on w sobotę. W biegu na całym jego dystansie uczestniczyło pięć osób. W większości były to osoby ze „słabościami”, podopieczni Fundacji Dogonić Marzenia.