Gorzów ma najszybszych ludzi w Polsce. Zakończyły się halowe mistrzostwa kraju w Toruniu

Te dwa krążki z najcenniejszego kruszcu w rywalizacji seniorskiej zdobyli Łukasz Żok oraz Nikola Horowska z ALKS AJP Gorzów. Ten pierwszy wynikiem 20,68 s pobił rekord życiowy, który jest drugim w tym roku czasem w Europie i trzecim rezultatem w polskich tabelach historycznych. Szybciej od gorzowianina biegali w przeszłości jedynie Marcin Urbaś i Karol Zalewski.

- Można powiedzieć, że w finale trochę biegłem na ślepo, bo byłem na najbardziej wysuniętym torze, a więc szóstym, przez co miałem z tyłu mocnych przeciwników. Z drugiej strony, czułem Alberta Komańskiego, jak na mnie naciska, przez co jeszcze bardziej dawałem z siebie to, co mogłem dać. Pierwsza myśl po przekroczeniu mety? Tak, zrobiłem to! To było naprawdę superuczucie - powiedział Żok.

Startująca dziesięć minut po nim Horowska, na co dzień jego partnerka życiowa, również przeszła do historii polskiej królowej sportu. Jej wynik 23,22 s to nowy młodzieżowy rekord Polski. Szybciej od niej na 200 m biegały jedynie Ewa Kasprzyk, Ewa Pisiewicz oraz Anna Kiełbasińska. Ten rezultat to także czwarta lokata w klasyfikacji najlepszych Europejek na tym dystansie w 2022 r.