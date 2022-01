Gorzów. Miasto odda kilkadziesiąt mieszkań. Ale lokal najpierw trzeba wyremontować

Tym razem miasto wytypowało 28 lokali, o które mogą starać się osoby gotowe je wyremontować. To mieszkania w różnych lokalizacjach i o zróżnicowanych powierzchniach. Najmniejsze, bo niespełna 22-metrowe znajduje się przy ulicy Mieszka I. Największe - ponad 75-metrowe znajdziemy natomiast przy ulicy Łokietka. Mieszkania są jedno lub dwupokojowe.

Mieszkania do remontu to jeden ze sposobów na zaspokojenie potrzeb lokalowych mieszkańców. Idea jest taka, że miasto daje nam klucze i propozycję najmu na czas nieoznaczony pod warunkiem, że sami odnowimy proponowane cztery kąty. Gorzowski magistrat właśnie szuka najemców kolejnych lokali w zamian za wykonanie niezbędnych napraw.

Pracy jest dużo, ale czasu mało

Co ważne - oferowane przez miasto mieszkania często wymagają generalnego remontu. Praktycznie we wszystkich trzeba wymienić podłogi, instalacje elektryczną i gazową, otynkować i wymalować ściany, a także skuć płytki i położyć nowe. W niektórych lokalach konieczne jest też wyburzenie lub wybudowanie ścianek działowych oraz zamontowanie drzwi i okien. Ponadto wymiany wymagają kuchenki gazowe, zlewozmywaki, kabiny prysznicowe oraz grzejniki. Roboty jest sporo, ale czasu na wykonanie niezbędnych napraw niewiele. Nowi najemcy będą mieli na to tylko trzy miesiące.