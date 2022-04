Gorzów. Mieszkańcy: "To plac zabaw czy wybieg dla psów?". Spółdzielnia odpowiada

- To chyba wybieg dla piesków - pisze pani Marta. - Oszałamiający. Dzieci nie będą chciały iść do domu - ironizuje pani Danuta. - Ja mam większą łazienkę - dodaje pan Cezary. - To plac jednoosobowy - zauważa pani Anna. A pan Sebastian punktuje: - W modzie są apartamenty po 19 mkw., to i modne są place wielkości kuwety dla kota.

Te wszystkie głosy to tylko część z ogromu komentarzy w sprawie placu zbaw, który jest na gorzowskim Górczynie (komentarze są na Facebooku, nasza redakcja została „wywołana” przez autora wpisu do opisania sytuacji). Plac zabaw powstał przy nowym bloku, który stanął u zbiegu ulic Piłsudskiego i Ściegiennego, naprzeciwko byłego Komfortu, w którym ma powstać market Aldi.

Co odpowiada spółdzielnia?

Otoczony płotem plac zabaw ma około 10 mkw. Jest w niej piaskownica o powierzchni ok. 1 mkw., jeden bujak oraz ławka do siedzenia. Blok oraz plac zabaw postawiła spółdzielnia mieszkaniowa Górczyn. Jak tłumaczy jego wymiary?

- Zbudowaliśmy taki plac zabaw, bo w bloku jest 16 mieszkań, a tylko trzy mieszkające w nim rodziny mają małe dzieci. Nie chcieliśmy budować większego placu, bo pomiędzy blokami, które od wielu lat stoją przy ulicach Szwoleżerów i Ściegiennego, jest duży plac zabaw. Znajduje się on raptem kilkadziesiąt kroków od tego nowego małego placu zabaw. O tym, że będzie on niewielki, mieszkańcy nowego bloku doskonale wiedzieli, bo zostali o tym poinformowani. Na większy plac zabaw nie było miejsca, bo obok jest inna działka - odpowiada nam Marcin Michalski, wiceprezes spółdzielni Górczyn. Dodaje, że niewielki plac zabaw przy Piłsudskiego to żadna nowość w tej części miasta. - Podobny jest pomiędzy blokami przy ul. Batalionu Zośka od strony centrum handlowego Feeria - mówi wiceprezes Michalski.

Czytaj również:

Poznajcie Izę Pawik, nową podprowadzającą Stali Gorzów. To dla niej będzie jeździć aż z Katowic